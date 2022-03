Menderes Bagci: Die traurige Vergangenheit holt ihn ein

Menderes leidet unter der Situation

Menderes leidet nämlich unter der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa, bei der er regelmäßig Blut verliert und Schmerzen hat. "Das ganze Leben ist eine Herausforderung. Ich wünsche mir natürlich, dass sich gesundheitlich nichts verschlimmert, womöglich sogar verbessert", erklärt er geknickt im Interview mit "rollingplanet.de".

Leider kann er sich besonders in dieser schwierigen Zeit auf niemanden verlassen. "Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich sagen kann: Meine Mutter war immer die wichtigste Person für mich. Es macht mich traurig, dass ich das leider nicht sagen kann. Es gab zwischen uns diesen Cut, als sie mich zu meinem Vater geschickt hat, und ich glaube, vieles wäre anders verlaufen, wenn ich bei ihr geblieben wäre. Leider habe ich keinen Menschen, der mich so wertschätzt, wie ich bin, mit dem ich auf einer Wellenlänge bin", gesteht Menderes. "Mein größter Halt bin ich selber. Ich habe mich selber nie aufgegeben. Eigentlich bin ich mein stärkster Kritiker, mit mir selber oft im Clinch, aber auch mein größter Befürworter. Man muss ja auch das innere Kind in sich loben."

Was ist Colitis ulcerosa? Von den Symptomen bis zur Behandlung: