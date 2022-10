Menowin Fröhlich: Alles verloren! Sein trauriges Leben nach dem Knast

Neben Gewichtsproblemen hat Menowin auch immer wieder mit seiner Drogen-Vergangenheit zu kämpfen. So beichtet er, dass er "in fünf Jahren vielleicht 600.000 Euro verkokst" hat. "Das hat mir alles und alles weggenommen, jedes Ziel, jedes Licht, alles", erzählt Menowin weiter. In Sachen Finanzen läuft es bei dem ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidaten schon lange nicht mehr rund. Momentan lebt die Familie Fröhlich von Hartz 4, da Menowin "auftrittstechnisch aktuell gar nichts" mache.

Weiter gibt er zu, schwer drogenabhängig gewesen zu sein und viele Straftaten in seinem Leben begangen zu haben: "Alles so eine Kacke halt". "Ich wünsche mir immer, dass das nicht passiert wäre, damit ich den anderen Menschen, die um mich herum waren, nicht so geschadet hätte damit. Die haben sich auch gequält", erklärt der Sänger.