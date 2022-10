Menowin Fröhlich: Panische Angst! Seine Nerven liegen blank

Auf diesen Moment hat Menowin Fröhlich schon so lange gewartet. Der Sänger träumt schon seit einiger Zeit von einer Magen-OP, denn in seinem Körper fühlt er sich nicht mehr wohl. Eigentlich hätte er schon vor einigen Wochen operiert werden sollen, doch in der Klinik wurde festgestellt, dass sein Blutzuckerspiegel viel zu hoch ist. Mittlerweile scheint er gut eingestellt zu sein und somit steht der Operation nichts mehr im Weg. Doch kurz vor dem Eingriff bekommt der ehemalige "DSDS"-Kandidat es mit der Angst zu tun...