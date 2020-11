Menowin Fröhlich: Heftiger Schlag! Warum tut er seiner Frau Senay das an?

Fiese Klatsche für Ehefrau Senay

Senay ist schon seit zehn Jahren an der Seite von Menowin. Sie unterstützt ihn und gibt die Hoffnung nicht auf, irgendwann ein normales Familienleben mit ihm führen zu können. Und natürlich versichert sie ihm auch, dass sie auf ihn warten wird, falls er wieder ins Gefängnis muss. Doch das reicht dem einstigen "DSDS"-Star offenbar nicht aus.

"Ich fühl's nicht", klagt er nach dem Gespräch mit seiner Ehefrau. "Da merkst du nichts. Ich will sie jetzt auch nicht ankreiden oder so. Wenn ich jetzt wüsste, meine Frau muss vielleicht in zwei Tagen in den Knast, ich würde total durchdrehen. Ich könnte das gar nicht. Ich würde ihr wie so ein Affe am Hals rumhängen. Ich kann das in Worten nicht beschreiben. Fakt ist einfach nur: Ich hab's nicht gespürt." Zwar glaubt der 33-Jährige ihr, dass sie auf ihn warten will. "Aber trotz allem habe ich es nicht gefühlt..."

Als wäre das noch nicht hart genug, feuert Menowin nur wenige Tage später bei seiner Mutter gegen Senay. "Menschen wie die Senay sind für mich eine Gefahr in meinem Leben. Ich komme mir vor, als müsste ich alles alleine machen. Ich hänge in der Luft", poltert er. Worte, die seine Liebste sicherlich sehr verletzen dürften, denn immerhin ist sie schon seit vielen Jahren an seiner Seite...