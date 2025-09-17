Menowin Fröhlich: Die nächste Klatsche nach dem Zoff mit seiner Ex!

Das Drama nimmt einfach kein Ende. Gerade erst hat Menowin Fröhlich (38) sich öffentlich darüber beschwert, dass seine Ex Senay ihm die gemeinsamen Kinder vorenthält. Kurze Zeit später konnte er zumindest mit einem seiner Sprösslinge telefonieren. Trotzdem wütet er im Netz auch weiterhin gegen seine Verflossene und wirft ihr vor, sich nicht für ihre Fehler zu verantworten. Der Sänger kritisiert, dass man immer nur mit dem Finger auf ihn zeige und die Schuld bei ihm suche. Doch viele seiner Fans können diese Sichtweise einfach nicht nachvollziehen …