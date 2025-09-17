Menowin Fröhlich: Die nächste Klatsche nach dem Zoff mit seiner Ex!
Menowin Fröhlich kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Stress mit seiner Ex wird er jetzt auch noch von den Fans angefeindet!
Menowin Fröhlich und Senay kommen auf keinen gemeinsamen Nenner.
© IMAGO / Panama Pictures
Das Drama nimmt einfach kein Ende. Gerade erst hat Menowin Fröhlich (38) sich öffentlich darüber beschwert, dass seine Ex Senay ihm die gemeinsamen Kinder vorenthält. Kurze Zeit später konnte er zumindest mit einem seiner Sprösslinge telefonieren. Trotzdem wütet er im Netz auch weiterhin gegen seine Verflossene und wirft ihr vor, sich nicht für ihre Fehler zu verantworten. Der Sänger kritisiert, dass man immer nur mit dem Finger auf ihn zeige und die Schuld bei ihm suche. Doch viele seiner Fans können diese Sichtweise einfach nicht nachvollziehen …
Fans kritisieren Menowin scharf
Auf Menowins Instagram-Kanal häufen sich bereits die kritischen Kommentare seiner Follower. Viele stärken Senay dabei den Rücken und zeigen Verständnis für ihre Entscheidung, keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex haben zu wollen:
„Ich finde es genau richtig, wie sie handelt. Sie hat ihm viel zu lange immer den Rücken freigehalten. Hat seine Eskapaden hingenommen. Meiner Meinung nach hätte sie schon viel früher die Kinder packen sollen und sich von ihm trennen sollen. (…) Jetzt fehlt doch nur noch, dass er behauptet, dass sie an allem schuld ist, was in der Vergangenheit passiert ist.”
„Senay war, egal in welcher Schieflage, für dich da. In guten wie in schlechten Zeiten!”
„Wünsche seiner Ex-Partnerin, dass sie und die Kinder ihr Glück finden. Es wird schon seinen Grund haben, warum sie so reagiert.”
Auweia …
Er kämpft weiterhin um seine Kinder
Von der Kritik seiner Fans lässt Menowin sich nicht beirren. „Wenn ihr bis jetzt immer noch nicht verstanden habt, worum es geht, dann verstehe ich nicht, wie man sich überhaupt noch traut, etwas zu schreiben, ohne sich dabei doof vorzukommen”, poltert er. Er wolle sich von niemandem sagen lassen, was er zu tun oder zu lassen habe, um sich seine Kinder wiederzuholen. „Das habt ihr nicht zu entscheiden”, stellt er entschieden klar.