Menowin Fröhlich: Abrechnung mit der Ex! „Gib mir meine Kinder zurück!”
Menowin Fröhlich wendet sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans und an seine Ex Senay. Er will endlich seine Kinder wiedersehen!
Heute haben Menowin und Senay sich nicht mehr viel zu sagen.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Menowin Fröhlich (38) und Senay sind jahrelang gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Keine Krise konnte die beiden erschüttern. Umso überraschender war es für die Fans, als das Paar seine Trennung bekanntgab. Mittlerweile ist der Sänger wieder in festen Händen und hat die Frau gefunden, mit der er sein Leben verbringen will. Eine Sache bereitet ihm aber weiterhin Magenschmerzen: Der Ex-”DSDS”-Teilnehmer wirft seiner Verflossenen vor, ihm die gemeinsamen Kinder vorzuenthalten.
Darf Menowin seine Kinder nicht sehen?
In seiner Instagram-Story berichtet Menowin mit ernster Miene, bis heute kein Wort von seinen Kindern gehört zu haben. „Den Kindern wird verboten, mit mir zu sprechen, obwohl ich das fünfzigprozentige Sorge- und Umgangsrecht habe”, behauptet der Sänger. Seine Anwältin kümmere sich schon seit Monaten um diese Angelegenheit. „Es tut mir weh. Es schadet uns und es schadet auch allen anderen”, klagt er. „Deswegen werden wir da jetzt rechtliche Schritte einleiten.”
Auch seinen älteren Kindern verbiete man den Kontakt mit den jüngeren Kindern. „Meine Töchter wollten des Öfteren ihre kleinen Zwillingsgeschwister sehen und das wurde auch alles abgelehnt”, so Menowin. „Ich war jetzt wirklich lange genug ruhig. Aber es geht jetzt wirklich um meine Kids. Es kann nicht sein, dass ein Mensch sich nach außen hin die ganze Zeit hinstellt, wie ein Opfer”, fügt er genervt hinzu. Die wahre Geschichte würde niemand kennen.
Heftige Vorwürfe gegen Ex Senay
„Ich habe jetzt wirklich lange genug meine Fresse gehalten und habe so viel geschluckt. Sie ist die Mama meiner Kinder. Ich will ihr nichts Schlechtes. Ich werde auch nichts sagen. Ich will einfach nur meine Babys zurück. Mehr nicht”, poltert Menowin. Trotzdem kann er sich einen kleinen Seitenhieb dann doch nicht verkneifen und erzählt seinen Fans, dass seine Ex ihre Familiengeschichten für viel Geld ans Fernsehen verkauft.
„Wie kann ich denn als Mama meinen Kindern ihren Vater wegnehmen?”, fragt er außerdem fassungslos. Und dann richtet er das Wort direkt an Senay. „Gib mir meine Kinder zurück”, fordert er. Bleibt abzuwarten, ob die beiden bald endlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen können …