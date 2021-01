Menowin Fröhlich: Erste Worte aus der Entzugsklinik!

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" gibt Menowin Fröhlich den Zuschauern bisher ungesehene Einblicke in sein Leben. Darin spricht der Sänger nicht nur über seine harte Kindheit, sondern auch über seine Drogeneskapaden. Besonders bitter: Eigentlich sollte er einen Entzug antreten, doch immer wieder wird klar, wie sehr er sich dabei selbst im Weg steht. Er verschiebt seinen Einzugstermin und taucht auch bei seinem zweiten Termin einfach nicht auf. Nun meldet der 33-Jährige sich allerdings mit einer großartigen Nachricht bei seinen Fans: Er befindet sich endlich in der Suchtklinik!

Die Real-Life-Doku "Menowin - Mein Dämon und ich" könnt ihr euch immer von Montag bis Mittwoch bei TVNOW ansehen!