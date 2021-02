Menowin Fröhlich & Senay: Liebes-Krise - Er ist völlig fertig mit den Nerven

Menowin ist wütend

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" platzt Menowin der Kragen. Schon seit Tagen kann er Senay nicht erreichen. Der einstige "DSDS"-Star will, dass sie ihn mit ganzer Kraft unterstützt. "Ich habe keinen Bezug zu ihr", feuert der 33-Jährige der fest davon überzeugt ist, dass seine Ehefrau ihn und seinen Entzug nicht ernst genug nimmt. Er wolle sich nicht mehr für alles die Schuld in die Schuhe schieben lassen. "Wenn es so ist, dass ich ohne sie diesen Weg gehen muss, dann gehe ich ohne sie diesen Weg!"

Menowin kritisiert, dass Senay die Fehler nie bei sich sucht. Seine Mutter Silvia weiß jedoch, was wirklich das Problem ist: "Menowin braucht viel Bestätigung und auch viel Liebe. Es ist auch so bei Menowin, dass man spüren muss, dass man geliebt wird und dass man anerkannt wird."

In der Vorschau für die nächste Folge ist zu sehen, wie Menowin zum ersten Mal Ausgang hat und seine Familie endlich wieder besuchen kann. Doch in der Küche kommt es zum Streit zwischen ihm und Senay. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt...