Menowin Fröhlich: Frau, Kinder & Verwandlung! So steht es um seine Ehe

"Ich musste erst ganz tief fallen, um zu verstehen, 'Hey, du bist jetzt hier an einem Punkt, wo du anfangen musst, das zu tun, was der Herr von dir möchte'", erzählt Menowin in der TV-Show. Während der schwierigsten Phase seines Lebens hat er Kraft in seinem Glauben gefunden. "Ich bin mit dem Glauben an Gott aufgewachsen. Seit meinem zehnten Lebensjahr glaube ich. Aber es war nie so, dass ich bereit war, 100 Prozent zu geben", berichtet er im Gespräch mit "Jesus.de". "Erst als es fünf vor zwölf war. Drogen, Übergewicht und Krankheit – ich war kurz davor, alles, was Gott mir geschenkt hatte, zu verlieren. Da wurde mir klar: Jetzt kann nur noch Gott mich retten."

Hätte Menowin damals nicht zu Gott gefunden, wäre wohl auch seine Ehe gescheitert. Während der "Wo die Liebe hinfällt"-Dreharbeiten gibt Senay zu verstehen, dass sie nicht wisse, ob sie die Beziehung so hätte weiterführen können. Sie wäre "nicht so zufrieden", sagt sie schüchtern. Nun wünsche sie sich für ihre Familie "endlich ein ruhiges und zufriedenes Leben". Ein Wunsch, den Menowin seiner Ehefrau und den Kindern endlich erfüllen will ...