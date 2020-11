Menowin Fröhlich: Angst um seine Familie! Will Senay ihn wegen seiner Sucht verlassen?

Menowin hat Angst um seine Familie

Nach seiner Suff-Autofahrt drohten Menowin 1,5 Jahre Gefängnis. Doch im Berufungsprozess konnte er einer Haftstrafe in letzter Sekunde entgehen. Trotzdem muss er sich nun seinen Dämonen stellen und in einer Entzugsklinik versuchen, sein Drogenproblem endgültig in den Griff zu bekommen. Für ihn steht alles auf dem Spiel. "Natürlich habe ich immer Angst, meine Familie zu verlieren", gesteht er in der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich".

Im Laufe in ihrer Beziehung hatten Menowin und Senay viele schöne, aber auch viele schlechte Momente. Nun hofft die zweifache Mama, dass ihr Liebster sein Leben in den Griff bekommt. "Ich habe die Hoffnung bis jetzt immer noch nicht aufgegeben. Deswegen bin ich auch noch an seiner Seite", verrät sie. "Ich denke, irgendwann macht es bei ihm Klick und wir können einfach wie eine ganz normale Familie glücklich und schön leben. Ohne diese Sache mit den Drogen."

Sollte Menowin seine Sucht nicht in den Griff bekommen, könnte er alles verlieren. Denn wenn Senay die Hoffnung irgendwann aufgibt, kann auch ihre Beziehung nicht mehr funktionieren...

