Menowin Fröhlich: "Jetzt braucht es ein Wunder, aus eigener Kraft packe ich das nicht mehr"

In seiner Instagram-Story meldet Menowin sich mit einem gut gemeinten Rat bei seinen Fans und fordert sie dazu auf, ihre Ängste und die Wut bewusst abzulegen. "Legt es ab. Sprecht diese Gedanken und Gefühle bewusst an und sagt nein, ich nehme das nicht an", sagt der 37-Jährige. "Ich lasse jetzt Liebe, Kraft und Licht in mein Leben."

Was für einige Fans merkwürdig klingen dürfte, ergibt für Menowin sehr viel Sinn. "Ja, ich kann heute helfen", schreibt der Ex-"DSDS"-Teilnehmer selbstbewusst. "Weil ich es selbst so hart durchlebt habe. Weil ich selbst mindestens 100 Rückfälle hatte. Und weil ich weiß, was es bedeutet, sich mit letzter Kraft an Gottes Hand festzuklammern und zu erkennen: 'Jetzt braucht es ein Wunder, aus eigener Kraft packe ich das nicht mehr.'"