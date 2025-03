Menowin Fröhlich & Melody Haase: Bittere Folgen nach dem Liebesgeständnis!

Schon als Melody ihre Gefühle für Menowin ausgesprochen hat, war der Schock in seinem Gesicht nicht zu übersehen. Der 37-Jährige ist vergeben und hat 8 Kinder – er hat kein Interesse an der 31-Jährigen!

Am nächsten Morgen stellt er sie zur Rede. "Tut mir leid, ich sage einfach Sachen, die ich fühle! Aber es ist ja auch mein Problem", versucht Melody sich zu erklären. Aber der Sänger sieht das anders. "Es geht nicht darum, ob es dein Problem ist oder nicht. Weil, in dem Moment wird es auch mein Problem! [...] Wir leben hier noch ein paar Tage auf diesem Raum hier zusammen. Glaubst du dann wirklich, dass das cool ist, wenn deine Frau weiß: Hej, da ist eine andere Frau, die ist verliebt in den, obwohl wir beide zusammen befreundet sind. Wie die das dann sehen wird, wenn wir beide miteinander chillen ..."

Menowin wollte einfach eine coole Zeit haben, aber die Liebesbeichte hat alles zerstört.