Menowin Fröhlich: Mega-Ärger! Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen

Menowin platzt der Kragen

In seiner Instagram-Story macht der Ex-"DSDS"-Star seine Fans auf die Veranstaltung aufmerksam und regt sich darüber auf, dass der Veranstalter damit wirbt. Denn wie er klarstellt, war die Sache eigentlich noch gar nicht in trockenen Tüchern!

Zwar habe man über den Auftritt verhandelt, sich jedoch nicht final einigen können. Der 34-Jährige versichert seinen Fans wütend, dass die Veranstaltung ohne ihn stattfinden wird und fordert den Veranstalter dazu auf, sie aus dem Internet zu löschen. Besonders bitter: Er droht sogar damit, die Sache gerichtlich zu klären! Auweia...

Kurze Zeit später hat Menowin die Story allerdings schon wieder gelöscht. Was hinter verschlossenen Türen passiert ist? Unklar! Doch der nächste Ärger ist schon vorprogrammiert...