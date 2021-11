Menowin Fröhlich: "Ich bin so verzweifelt!"

Menowin ist verzweifelt

In seiner Instagram-Story teilt Menowin seinen Fans mit, dass er gerade wieder auf seine Ernährung achtet, um noch mehr Gewicht zu verlieren. Doch schon am nächsten Tag hält er geknickt seine Weingummi-Tüte in die Kamera. "Ich bin ehrlich. Ich habe es heute leider nicht geschafft, dem Hunger standzuhalten", klagt er. "Nur, wenn man sich selbst nicht belügt, klappt es."

Er sei sehr traurig darüber, dass man manchmal einfach nicht standhaft bleiben kann. Deshalb sei es seiner Meinung nach auch besser, die ganzen ungesunden Sachen zumindest in den ersten Wochen nicht im Schrank zu haben, um richtig Gas geben zu können.

"Ach, Leute. Ich bin so verzweifelt", gesteht der 34-Jährige. Zum Glück ist morgen ein neuer Tag und er kann es erneut versuchen...

Die harte Vergangenheit von Menowin Fröhlich: