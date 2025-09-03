"Sommerhaus der Stars": Erste Szenen geleakt – so heftig wird es diesmal wirklich!
Im neuen Trailer zur Jubiläumsstaffel von "Das Sommerhaus der Stars" geht es ordentlich zur Sache: Es wird geschrien, geweint – und sich etwa auch getrennt?
"Das Sommerhaus der Stars" wird in diesem Jahr wieder eskalieren, so viel steht fest.
© RTL / Stefan Gregorowius
Die 10. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern und scheinbar hat sich RTL zum Jubiläum nicht lumpen lassen und die krawalligsten Promis in dem berühmten Haus in Bocholt zusammengepfercht. Darauf deutet zumindest jetzt ein Trailer mit den krassesten Szenen der Staffel hin.
"Sommerhaus der Stars": Erster Trailer enthüllt Dramen und Tränen
Auf RTL+ ist die erste Folge bereits ab dem 9. September 2025 als Stream abrufbar, eine Woche später, am Dienstag, 16. September, geht es dann auch im TV los. Um die Wartezeit auf die neuen Folgen etwas zu verkürzen hat der Sender nun einen Trailer veröffentlicht und der deutet auf den bisher heftigsten Cast in der Geschichte der Sendung hin.
Wir hören Hanka Rackwitz fluchen, dass ihre Mitstreiter "alles Monster" seien. Wir sehen Ryan Wöhrl weinen und dann ausrasten, als sich Tara Tabitha über ihn lustig macht. Und wir bekommen mit, wie Stefanie Schanzleh bei Tara ebenfalls an ihre Grenzen gerät. Doch nicht nur zwischen den Konkurrenten gibt es Konfliktpotenzial, auch die Paare streiten sich untereinander.
Gibt es wieder eine Sommerhaus-Trennung?
Das ist keine Überraschung, hat der berühmte Sommerhaus-Fluch in den vergangenen Jahren doch schon einige Beziehungen betroffen. Und dieses Jahr scheint keine Ausnahme darzustellen. Tara und ihr Liebster Dennis Lodi, die auf er ungewöhnlichem Wege zusammengefunden haben, streiten sich wegen ihres Alkoholkonsums. Besonders ernst ist es aber bei Edda und Michael, die sich im vergangenen Jahr bei "Ex on the Beach" kennengelernt haben. "Wir streiten uns hier nur. Wir diskutieren. [...] Wir können unsere Koffer packen und uns hier verpissen. Und dann trennen wir uns. Es geht nicht mehr", erklärt Michael seiner Freundin. Das endgültige Liebes-Aus?
Der Trailer gibt auch ersten Einblick in die Nominierungen, die traditionsgemäß ganz besonders viel Zoff-Potenzial bieten. Und tatsächlich fliegen hier die Fetzen. "Du sollst deine Fresse halten, du kleine Ratte", wütet Ryan, während Stefanie klarstellt: "Ihr seid die schlechtesten Charaktere im Haus!" und Hanka treffend zusammenfasst: "Ich hasse die alle!" Na, wenn das mal nicht ein Fest für Reality-TV-Fans wird.