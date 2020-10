Menowin Fröhlich: Neuer Juror bei "DSDS"?

Wie unter Dieters Post deutlich wird, könnten sich einige seiner Anhänger gut vorstellen, dass Michael seinen Posten als Juror wieder abgeben musst. Ein potenzieller Nachfolge-Kandidat scheint dafür unter anderem Menowin Fröhlich zu sein. So will ein Fan wissen: "Soll in der nächsten Staffel ernsthaft Menowin da sitzen? Ist nicht euer ernst, oder?" Doch Dieters Antwort darauf fällt eindeutig aus. So antwortet er sofort: "Quatsch!". Wie es wohl mit der "DSDS"-Jury weiter gehen wird? Wir können definitiv gespannt sein...