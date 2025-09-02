Mette Marit: Vom Pech verfolgt! Jetzt zieht sie die Reißleine

Schon länger wird spekuliert, dass die Ehe zwischen Haakon und Mette-Marit unter den Entwicklungen leidet. Königshausexpertin Catrin Bartenbach erklärte: "Marius’ Verhalten belastet die Ehe des Kronprinzenpaares sehr. Wenn man genau hinschaute, war den beiden die Anspannung in den vergangenen Monaten auch anzumerken."