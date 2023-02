Mette-Marit von Norwegen: Große Sorge! Wo steckt die Kronprinzessin?

Royal-Fans machen sich große Sorgen um Kronprinzessin Mette-Marit. In diesem Jahr hat die 49-Jährige sich nur einmal in der Öffentlichkeit gezeigt. Am 16. Januar besuchte sie die Trauerfeier von Konstantin von Griechenland, der im Alter von 82 Jahren gestorben war. Seitdem ist es ruhig um Mette-Marit geworden. Zwei ihrer geplanten Februar-Termine wurden nun sogar abgesagt und sind nicht mehr im Kalender des norwegischen Königshauses zu finden. Doch was steckt dahinter?