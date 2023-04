Mette-Marit von Norwegen: Miese Schwindel-Vorwürfe! Hat sie alle belogen?

Es fing ganz harmlos an. Mette-Marit und Ehemann Haakon wollten auf ihrer Residenz südwestlich von Oslo eine alte Scheune abreißen und an ihrer Stelle eine Lagerhalle errichten. Der Bauantrag wurde nach langem Hin und Her zwar bewilligt. Doch mehrere Nachbarn glauben nun, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zuging! Nicht nur etliche Bäume müssen dem Projekt weichen. Ein Anrainer wirft der Königsfamilie sogar Vetternwirtschaft vor, um den Bau durchzudrücken: „Ich möchte die Gemeinde dringend auffordern, Kronprinz Haakon wie andere Einwohner zu behandeln.“ Selbst wenn das stimmt, lässt sich nur noch wenig ändern. Der Abriss hat bereits begonnen …

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose. Gut Skaugum war immer ihr Rückzugsort, wo sie auftanken konnte. Dass jetzt Unfrieden unter den Anwohnern herrscht, setzt der sensiblen Kronprinzessin mächtig zu. Traurig!