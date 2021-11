Mette-Marit von Norwegen & Königin Máxima: Doppelte Glücksnachrichten! Jetzt kann es jeder sehen!

Máxima und Mette-Marit sind seit Jahren ein Herz und eine Seele, denn die beiden haben vieles gemeinsam. Nicht nur ihre Vornamen beginnen beide mit M: Sie haben Kinder im ähnlichen Alter, und sie teilen außerdem das Schicksal, sich in einen Thronfolger verliebt zu haben – und das als Bürgerliche mit "problematischem" Vorleben.

Bei Mette war es die wilde Party-Vergangenheit, von Alkohol und Drogen war früher die Rede, und dann brachte die heute 48-Jährige auch noch einen Sohn mit in die Beziehung mit Haakon. Anfangs hatten Volk und Medien ihre Probleme mit ihr. Von Startschwierigkeiten kann auch Máxima ein langes Lied singen. Ihr Vater Jorge Zorreguieta († 89) war Anfang der 1980er-Jahre ein einflussreicher Politiker in Argentinien, als das Land noch eine brutale Militärdiktatur war. 30.000 Menschen verschwanden in dieser Zeit spurlos, viele wurden ermordet. Die Rolle von Máximas Vater in dieser schrecklichen Zeit ist umstritten – zur Hochzeit seiner Tochter war er aber gar nicht erst eingeladen.

Inzwischen haben sich Mette und Máxima ihren Platz im Palast und in den Herzen der Menschen erkämpft. Und man sieht: Nicht zuletzt durch ihre Frauen-Freundschaft sind die norwegische und die niederländische Monarchie noch enger miteinander verbunden! Vor einigen Jahren ging es sogar mit den Ehemännern König Willem-Alexander (54), Prinz Haakon (48) und den Kindern zusammen in den Urlaub, die Erwachsenen genossen u. a. ein Wellness-Programm!

Kein Wunder, dass die Wiedersehensfreude während Máximas und Willem-Alexanders Besuch in Oslo groß war.