Micaela Schäfer: Baby-Hammer mit 50!

Micaela Schäfer sitzt seit mittlerweile fast zwei Wochen im "Promi Big Brother"-Haus und muss sich neben Katy Karrenbauer, Jay Khan, Menderes Bagci und Co. den Anweisungen des "großen Bruders" unterordnen.

Das Nackt-Model ist zwar bekannt dafür viel von sich preis zu geben und ihren Körper so oft wie möglich zur Schau zu stellen, doch was ihr Privatleben angeht, hielt sich die 39-Jährige bisher immer lieber bedeckt. Jetzt verrät sie in einem emotionalen Gespräch mit Katy Karrenbauer, wie es um ihre Familienplanung steht.

