Micaela Schäfer: Nachwuchs für das Nacktmodel - Sie spricht ganz offen darüber

Seit vier Jahren ist Micaela Schäfer nun mit ihrem Freund Adriano Hess zusammen. Und die beiden sind immer noch schwer verliebt. Logisch, dass man da auch eine gemeinsame Zukunft plant. Wie die bei den beiden aussehen könnte? "Man weiß ja nie, vielleicht läuten irgendwann die Hochzeitsglocken oder vielleicht bekomme ich auch mal eine kleine Nacktschnecke", verrät das Model gegenüber "Promiflash". Ob sie diesen großen Schritt aber wirklich wagt, steht noch in den Sternen. Denn obwohl die 39-Jährige sich vorstellen könnte, Nägel mit Köpfen zu machen: Zu 100 Prozent sicher ist sie sich offenbar noch immer nicht.

"Bei mir schwankt das andauernd. Mal will ich gerne heiraten, dann sage ich wieder nee, das ist doch total altbacken, dann bin ich wieder neidisch auf Freundinnen, die heiraten", erklärt sie weiter. Man darf also gespannt sein, ob der GNTM-Star wirklich ins Brautkleid schlüpft. Eines wäre dann aber sicher: Es wäre die erste Hochzeit, auf die sie überhaupt geht! Denn sie plaudert aus, dass sie noch nie zuvor eine besucht hat! "Ich glaube, die erste Hochzeit, die ich jemals in meinem Leben besuchen werde, ist meine eigene", so Micaela. Irgendwann ist schließlich immer das erste Mal...