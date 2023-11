Micaela Schäfer: "Ich will Deutschlands Erotik-Oma werden"

In einem goldenen Glitzer-Kleid aus Tüll schreitet Erotik-Star Micaela Schäfer auf dem Roten Teppich entlang. Im italienischen Restaurant "Belucci" am Berliner Ku'damm feiert sie ihren vierten runden Geburtstag. Wenn sie zurückblickt, bereut die 40-Jährige nichts. "Berühmt zu sein war schon immer mein Traum und jetzt stehe ich mit 40 immer noch vor der Kamera", strahlt Micaela. In der Erotik-Branche aufzuhören, komme für die "Nacktschnecke" nicht in Frage: "Erotik ist keine Frage des Alters, ich will Deutschlands Erotik-Oma werden", lacht das Geburtstagskind.

Für ihr neues Lebensjahr hofft sie, in möglichst vielen neuen Shows dabei zu sein: "Man kann mich buchen, ich bin ja käuflich", witzelt Micaela. Auch privat könnte es für das Erotik-Model nicht besser laufen. Mit ihrem Partner, dem Gastronomen Adriano Hess, ist sie seit Sommer 2019 zusammen. "Liebe und Karriere bekomme ich gut unter einen Hut", erklärt sie.

Zum perfekten Liebesglück fehle aber noch ein Heiratsantrag, gibt die 40-Jährige zu. "Vielleicht bekomme ich bald einen Antrag", mutmaßt Micaela. Nach einem Ring habe sie heute schon "die ganze Wohnung durchsucht". Beim Thema Familienplanung will die Karrierefrau jedoch lieber zurückstecken. "Ich will weiterhin mein Leben leben, da passt ein Kind einfach nicht hinein".