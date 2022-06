Michael Ballack: Neue Liebe mit einer 21-Jährigen

Sophia studiert an der London Business School Management und Marketing und spricht fließend Englisch und Französisch. Die beiden machen kein Geheimnis aus ihrer Liebe, turtelten zuletzt öffentlich in Berlin und genießen ganz offen ihr Glück. Allerdings könnte der große Altersunterschied zur Belastungsprobe für ihre Beziehung werden. Zumindest Michaels Seite der Familie könnte Probleme mit der neuen Frau an seiner Seite haben, schließlich ist sein ältester Sohn Louis nur ein Jahr jünger als Sophia. Es dürfte also eine gewisse Herausforderung sein, die praktisch Gleichaltrige als Papas neue Partnerin zu akzeptieren. Sophias Eltern sind den Umgang mit reiferen potenziellen Schwiegersöhnen bereits gewohnt: Ihre Tochter soll ein Faible für ältere Männer haben: Mit 16 hatte sie ihren ersten Freund – der war schon 26. Auch diesmal scheint Alter für sie keine Rolle zu spielen. Und das gilt offenbar auch für Michael …