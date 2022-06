Michael Ballack & Simone Ballack: Die Trauer hat sie wieder zusammengebracht

Sie verstehen sich immer noch gut

Ein Kind zu verlieren, ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann. In einem Interview spricht jetzt Mama Simone erstmals über ihren schweren Verlust: "Ich bin ganz oft an Emilios Grab. Aber noch öfter sitze ich in seinem Zimmer. Schaue mir den ganzen Tag nur seine Fotos an. Lege mich auf sein Bett und fühle mich ihm ganz nah. Das Zimmer bleibt genau so, wie es war, solange ich in diesem Haus wohne." Ihre Söhne Louis und Jordi seien der Grund dafür, dass ihr Leben weitergeht. Sie gibt zu: "Natürlich gibt es Tage, da lasse ich die Trauer zu, heule Rotz und Wasser – das ist heilsam. Ich habe mir geschworen: Ich zerbreche nicht am Tod meines Sohnes!"

Was aber wohl in der Zeit zerbrach, war die zweite Ehe von Simone Ballack. Ihr Mann, IT-Unternehmer Andreas Mecky, ist bereits aus dem Haus am Starnberger See ausgezogen. Zwar soll er nach dem Unglück für seine Frau dagewesen sein, aber laut Freunden kam es immer wieder zu Spannungen. Denn sie soll ihren Kummer oft auch an ihm ausgelassen haben. Ein Vorwurf: Mecky könne ihren Schmerz nicht nachempfinden, da er nicht der Vater von Emilio war.

Wer aber mindestens genauso fühlt und leidet, ist Emilios Papa Michael Ballack. 2012 ließen er und Simone sich scheiden. Doch auch nach der Trennung verlor nie einer ein böses Wort über den anderen. Nun trauern beide um ihren geliebten Sohn und gemeinsames Leid ist eben geteiltes Leid. Gut möglich also, dass Simone und Michael in dieser schweren Zeit wieder zueinanderfinden. Immerhin war sie seine große Liebe und eine zweite Ehe kam für ihn nie infrage. Vielleicht schaffen sie es ja gemeinsam, mit dem Schicksalsschlag zu leben.

Von diesen Stars mussten wir uns 2022 für immer verabschieden: