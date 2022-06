Simone Ballack: Jetzt spricht sie über den Tod ihres Sohnes

Es ist wohl das Schlimmste, was einer Mutter widerfahren kann - Simone Mecky-Ballack musste ihren Sohn Emilio nach einem tragischen Quad-Unfall zu Grabe tragen. Die Ex des ehemaligen National-Spielers Michael Ballack, sowie der Fußball-Star selbst, waren in tiefster Trauer um den viel zu frühen Verlust ihres 18-Jährigen Sohnes. Nun meldet sich die 46-Jährige erstmals mit positiven Worten zurück.