Michael Douglas: Trauriges Aus nach 60 Jahren!
Nach stolzen 60 Jahren im Showbusiness ist Schluss! Der beliebte Schauspieler hängt seine Karriere jetzt endgültig an den Nagel.
Michael Douglas: Jetzt spielt seine Familie die Hauptrolle.
Für das, was Michael Douglas in bald 80 Jahren erlebt hat, brauchen die meisten anderen Menschen drei Leben. Aber jetzt hat er genug und zieht sich zurück. Hollywoods großer Star, der früher mit Eskapaden, Drogen und Alkohol Schlagzeilen machte, hat genug vom Rampenlicht!
Michael Douglas zieht sich zurück
Beim Filmfestival in Karlsbad (Tschechien) verkündete er: "Ich möchte nicht mehr schauspielern." Auch keine Hauptrollen mehr. Die spielt jetzt seine Familie. Seit 2022 stand Douglas nicht mehr vor der Kamera. Nach einem Urlaub mit Tochter Carys (22) auf Menorca wurde ihm nun klar, dass es Zeit ist, die Karriere endgültig an den Nagel zu hängen. "Ich habe fast 60 Jahre lang ziemlich hart gearbeitet und ich will nicht zu den Leuten gehören, die am Set tot umfallen", sagt er.
Sein Golfspiel werde jetzt immer besser. Außerdem genieße er es, seiner "Frau bei der Arbeit zuzusehen". Catherine Zeta-Jones (55, "Ocean’s Twelve") ist ebenfalls Oscar-Preisträgerin und weiter gut im Geschäft. Aber die beiden standen auch schwere Zeiten durch. 2010 erkrankte der Charakterdarsteller an Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Nach Monaten der Chemotherapie und Bestrahlung verschwand der Tumor. Catherine hingegen leidet an einer bipolaren Störung, der Alltag ist für sie nicht einfach. Nun will der Schauspieler also nur noch für seine Liebsten da sein und sammelt die stillen Schätze des Alltags: ein Sonnenstrahl auf dem Grün, ein vertrauter Blick am Frühstückstisch. Denn die große Bühne hat er verlassen – sein Herz schlägt jetzt dort, wo seine Familie ist.
