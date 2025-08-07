Michael Douglas: Trauriges Aus nach 60 Jahren!

Sein Golfspiel werde jetzt immer besser. Außerdem genieße er es, seiner "Frau bei der Arbeit zuzusehen". Catherine Zeta-Jones (55, "Ocean’s Twelve") ist ebenfalls Oscar-Preisträgerin und weiter gut im Geschäft. Aber die beiden standen auch schwere Zeiten durch. 2010 erkrankte der Charakterdarsteller an Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Nach Monaten der Chemotherapie und Bestrahlung verschwand der Tumor. Catherine hingegen leidet an einer bipolaren Störung, der Alltag ist für sie nicht einfach. Nun will der Schauspieler also nur noch für seine Liebsten da sein und sammelt die stillen Schätze des Alltags: ein Sonnenstrahl auf dem Grün, ein vertrauter Blick am Frühstückstisch. Denn die große Bühne hat er verlassen – sein Herz schlägt jetzt dort, wo seine Familie ist.