Michael Douglas: Riesen-Zoff! Ausgerechnet im Liebes-Urlaub...

Vor der malerischen Amalfiküste herrschte dicke Luft an Deck ihrer Luxusjacht. Zeta-Jones gestikulierte wild mit den Armen, Douglas wirkte genervt. Das Szenario zeigte sich den gesamten Urlaub lang. Der Grund: Seit das Paar im Februar nach London gezogen ist, soll es immer wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Die gebürtige Waliserin will Engagements auf der Theaterbühne annehmen, was einen längeren Aufenthalt mit sich bringen würde. Als Hollywood-Star will Douglas so schnell wie möglich zurück in die USA und in amerikanischen Produktionen mitspielen. Niemand will in seiner Karriere zurückstecken.

Das war nicht das erste Mal, dass bei dem Vorzeige-Paar die Fetzen flogen: Schon einmal hatte sich das Paar 2013 getrennt – wegen Michaels Krebserkrankung und Catherines Depressionen. Doch kurze Zeit später fanden sie wieder zueinander. Ob sie nun endgültig die Nase voll haben? Das bleibt abzuwarten...