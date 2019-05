Michael Patrick Kelly gibt das traurige Aus bekannt

Die Fans von " " müssen jetzt ganz stark sein. Denn nach hört jetzt auch ein anderer Coach überraschend auf: Michael Patrick Kelly!

Michael Patrick Kelly: Endlich ein Baby?

Michael Patrick Kelly: Aus bei "The Voice of Germany"

Michael Patrick Kelly war einer der beliebtesten Coaches der Sendung. Doch nun müssen die Fans auf den Superstar verzichten. "Ich bin vor kurzem von meinem Songwriting Road-Trip aus den USA zurück, wo ich wieder länger an neuer Musik schreiben konnte. Bald startet endlich die letzte Etappe der iD Tour und nach dem beginnt die Arbeit am nächsten Album", beginnt der -Star bei .

"Ich freue mich schon auf den Herbst, wo ich mich ganz auf meine neue Musik fokussieren werde, um mit dem richtigen Spirit die Songs einzufangen, und so werde ich dieses Jahr nicht bei 'The Voice of Germany' als Coach dabei sein", verrät er weiter.

Michael Patrick Kelly hat noch eine Überraschung...

Die Fans sind geschockt von der Nachricht, denn sie werden den sympathischen Sänger sehr vermissen. "Da muss ich jetzt erstmal schlucken. Ich dachte du wirst deinen Titel verteidigen", schreibt ein Anhänger. Und ein anderer kommentiert: "Das ist, denke ich die richtige Entscheidung, bin zwar etwas traurig, weil du so ein toller Coach warst, aber du brauchst Zeit für deine neue Musik."

Ganz verzichten müssen sie auf ihr Idol aber nicht, denn hat noch eine Überraschung parat. "Umso mehr freue ich mich, mit weniger Zeitaufwand Teil der großen Voice Family bleiben zu können, denn Ende des Jahres werde ich als Coach bei The Voice Senior dabei sein! Looking forward, let's rock", schreibt er.