Michael Patrick Kelly: "Ich bin am Anfang nicht klargekommen!"

Wie Michael nun offenbart, war es für ihn enorm schwer, wieder in einer Welt außerhalb der Klostermauern anzukommen. So offenbart er bei "MDR"-"Riverboat": "Ich bin am Anfang nicht klargekommen. Also mein Bruder hat mir ein Secondhand-Auto zur Verfügung gestellt, ich durfte bei meiner Schwester übernachten. Und ich hatte, glaube ich, ein Jahr lang kein Handy." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Michael hatte mit dem Auszug aus dem Kloster ganz schön zu kämpfen. Doch seine Frau schenkte ihm neuen Mut! So fügt Der Kelly-Star hinzu: "Und irgendwann bin ich meiner Frau begegnet, also wieder begegnet, dann hatte ich innerhalb von zwei Tagen ein Handy. Die Liebe macht es möglich." Eine schönere Liebeserklärung hätte Michael seiner Frau definitiv nicht machen können...