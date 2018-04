Michael Patrick Kelly: Überraschende Frisur-Beichte!

Michael Patrick Kelly war in den 90ern ein Teenie-Star! Er eroberte mit der Kelly Family Millionen Fan-Herzen. Das Markenzeichen: Die lange Walle-Mähne! Seit einigen Jahren trägt Paddy Kelly seine Haare aber kurz. Doch wie er jetzt zugibt, fehlt ihm seine Mähne ab und zu. Lässt er sie jetzt wieder wachsen?

Michael Patrick Kelly: Kommt jetzt Baby Nr. 1?

Michael Patrick Kelly vermisst seine langen Haare

Von eventim.de wurde Michael Patrick Kelly darauf angesprochen, ob er seine langen Haare vermisst. Seine ehrliche Antwort: Manchmal ja! Ich hab vor zwei Tagen ein Bild gesehen, als ich 15 war. Die waren echt bis hier (zeigt auf seine Oberschenkel). Und dann dachte ich 'Hättest du die Haare, dann könntest du jetzt auf der Bühne ein bisschen headbangen und so'."

Doch die langen Haare bedeuteten auch viel Arbeit für Paddy Kelly! "Aber das war auch sehr anstrengend mit dem Waschen und mit dem Kämmen. Lange Haare können auch Zeit kosten. Ich glaub, ich bleib bei den kurzen, for now", so Michael Patrick Kelly weiter. "

Michael Patrick Kelly gibt zu: Er hat Geheimratsecken!

Wer weiß, vielleicht lässt sich Paddy Kelly ja irgendwann wieder lange Haare wachsen. Für eine Überraschung ist der Musiker schließlich immer gut. Doch da wäre noch ein kleines, haariges Problem. "Mittlerweile hab ich hier auch Haarausfall, guck mal (zeigt seine Geheimratsecken). Deswegen mach ich immer so seitliche Toupets. Wie Berlusconi, damit’s nicht auffällt", witzelt Michael Patrick Kelly gegenüber eventim.de. Vielleicht müssen Kelly Fans doch auf die Wallemähne verzichten....