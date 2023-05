Michael Schumacher: Bittere Neuigkeiten für den 54-Jährigen

Im Podcast "Formula For Success" blickt David Coulthard auf das Formel 1-Comeback von Michael Schumacher zurück, das er 2010 mit 41 Jahren feierte. Auch Fernando Alonso hängte seine Karriere Ende 2018 an den Nagel. Die Herangehensweise der beiden sei allerdings ganz anders. "Als Alonso das erste Mal aus der Formel 1 ausstieg, ging er direkt in andere Sportwagen, in die IndyCar, er fuhr die Dakar, er hat eine Kartbahn und man sieht ihn auf seiner Anlage in Spanien seine Karts testen", so David Coulthard. "Der ununterbrochene Rennfahrermodus und all die Dinge, die man dadurch im Kopf behält. Es gibt die Redewendung: ''Lass den alten Mann nicht rein.' Wenn man den alten Mann oder die alte Frau hereinlässt, dann wird man letztendlich zu dem, was man ist. Aber wenn du dagegen ankämpfst und dir einen jungen Geist bewahrst, so lange es die Natur zulässt..."

Bei Michael Schumacher war dies ganz anders. Hier verrät der 52-Jährige: "Ich denke, im Vergleich zu Michael, der aufhörte und keine Rennen mehr fuhr, dann mal Motorrad fuhr, einen Unfall hatte und sich einen Wirbel brach und dann drei Jahre nach seinem Ausstieg wieder in die Formel 1 zurückkehrte, konnte er immer noch alles machen, was er wollte." Und weiter: "Er war immer noch ein unglaublicher Mensch, aber er war einfach nicht mehr so gut, wie er es war, bevor er in seinen 40ern war und die Uhr weiterlief."

