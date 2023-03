Michael Schumacher: Die traurige Wahrheit lässt sich nicht mehr leugnen

Grund für den Abriss von Schumis Heimatdorf ist der Tagebau Hambach, welcher 2024 Kerpen-Manheim dem Erdboden gleich machen will. Bereits jetzt wohnen nur noch 12 Menschen in dem Dorf in Nordrhein-Westfahlen.

Allerdings soll nicht alles platt gemacht werden: So wird Michael Schumachers Elternhaus, die Kirche im Dorf und die legendäre Kartbahn Erftlandring vom Abriss verschont bleiben. Das erste gemeinsame Haus von ihm und seiner Frau steht allerdings schon nicht mehr.

Mit dem Abriss werden auch viele Erinnerungen an die ersten Ehejahre von Corinna und Michael Schumacher ausgelöscht. Bislang hat sich die 54-Jährige nicht dazu geäußert.

