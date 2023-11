Michael Schumacher Doku: Das ist bereits bekannt!

Es ist bereits fast zehn Jahre her, dass sich Michael Schumacher bei einem Ski-Unfall eine schwere Kopfverletzung zuzog und seither fernab des Rampenlichts lebt. Kaum etwas ist über den gesundheitlichen Zustand der Formel-1-Legende bekannt. Nun beleuchtet die "ARD" in einer fünfteiligen Dokumentationsreihe und in einem Storytelling-Podcast das Leben von Michael Schumacher und geben tiefe Einblicke.

Die Dokumentationsreihe soll den beeindruckenden Werdegang des jungen Michaels zeigen und wie er zu einer Rennsport-Legende wurde - aber auch einen vorsichtigen Blick hinter die Fassade werfen, die die Familie Schumacher bis heute versucht aufrechtzuerhalten. "Diese Bastion hat er, so Sabine Kehm – bis heute seine Managerin – auch selbst stets geschützt. Den privaten Michael Schumacher hat er nie ganz offenbart, das Visier nie ganz geöffnet. Die Doku-Serie nähert sich auch dieser Seite der Persönlichkeit von Michael Schumacher, der selbst in ausgewählten Archivaufnahmen zu Wort kommt", teilt das "ARD" in einer Ankündigung mit.