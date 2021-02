Michael Schumacher: Ein neuer Mann lässt seine Corinna wieder strahlen

Man gönnt sie Corinna von ganzem Herzen, diese unbeschwerten Momente, in denen es endlich einmal nur um sie geht. Schließlich musste sie ihr ganzes Leben lang zurückstecken. 1991 lernte die damals 25-jährige Bürokauffrau Michael kennen und lieben, 1995 heiratete das Paar. Es waren prägende Jahre und wichtige Meilensteine – vor allem für Michael, der etwa zeitgleich in die Formel 1 einstieg und noch im Hochzeitsjahr das erste Mal für Ferrari ins Rennen ging. Von da an stand die Karriere des späteren Rekordweltmeisters stets im Vordergrund, und in all der Zeit und auch in den Jahren seit dem Unfall war es Corinna, die sich hauptsächlich um die Familie kümmerte, die ihre Kinder schützte und abschirmte, damit sie in Ruhe und ohne Starrummel aufwachsen konnten. "Ich war es ja aus unserer gemeinsamen Vergangenheit gewohnt, im Hintergrund zu bleiben", bekannte sie einmal im Gespräch mit dem Magazin "She's Mercedes".