Michael Schumacher: Ein Wunder kurz vor Weihnachten! Jetzt ist alles wieder wie früher!

Die Familie ist wieder glücklich

Wie dieses: Die Familie Schumacher glücklich lachend in einer zauberhaften Winterlandschaft. Sohn Mick rast mit seinem Formel-1-Wagen mit der Startnummer 47 über den Schnee, Tochter Gina Maria zieht den Weihnachtsschlitten mit ihrem Westernpferd, Corinna sitzt als Weihnachtself verkleidet auf dem Kutschbock. Und neben ihr: Michael! Als Weihnachtsmann. Er strahlt, hält die Zügel in der Hand. Es geht ihm wunderbar!

Dieses Bild – es ist die Weihnachtskarte der Familie. Und es ist so viel mehr: Ein Zeichen, dass ein Wunder geschehen ist. Nach all dem Leid und all den Tränen, nach den Sorgen und den Ängsten – Michael, Corinna und die Kinder sind wieder glücklich!

Der Weg dahin war beschwerlich und ist noch längst nicht am Ziel. Doch Aufgeben war nie eine Option. Für die Familie nicht, für Micha el nicht. "Er zeigt mir jeden Tag, wie stark er ist", sagt Ehefrau Corinna. Und: "Wir machen alles, damit es Michael besser geht. Er ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft."

Und Zuversicht! Denn es geht aufwärts. Langsam, aber immerhin. "Wir beten und hoffen jeden Tag, dass wir weiterhin Fortschritte sehen", erzählt Schumi-Freund Ross Brawn. Und das alleine ist das schönste Geschenk für alle. Und der beste Grund, um zu strahlen.

