Michael Schumacher: Jetzt erfüllt ihm Corinna seinen größten Wunsch

Acht Jahre nach seinem Skiunfall scheint es einen neuen Lichtblick für Michael Schumacher (53) zu geben. Für die ganze Familie. Wird er doch wieder ganz gesund? Die Familie glaubt jedenfalls fest daran. Anders ist es nicht zu erklären, dass Corinna gemeinsam mit ihren Liebsten vor wenigen Tagen ein neues Grundstück auf Mallorca gekauft hat. 2,8 Millionen Euro für 54 315 Quadratmeter, in der Nähe des Nobel-Ortes Port d'Andratx, so heißt es. Corinnas Plan, so erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand: Auf dem riesigen Areal soll eine Pferderanch nach dem Vorbild der Schumacher-Anwesen in der Schweiz und im US-Bundesstaat Texas entstehen. Mallorca könnte somit zum Winterwohnsitz der Familie werden.

Für Michael war Mallorca immer schon ein besonderer Ort. Hier blüht er auf. Die laue Mittelmeerluft tue ihm gut. Ihr werden seit der Antike magische Kräfte zugeschrieben. Außerdem gibt – nur es einen Katzensprung von der Schumacher-Villa entfernt – hervor ragende Ärzte. Zum Beispiel im renommierten Hospital Son Espases, das über die besten Therapiemöglichkeiten verfügt. Ein Umzug nach Mallorca – dies ist ja nur möglich, wenn es Michael endlich besser geht, er reisefähig ist. Wenn es Hoffnung gibt, dass er wieder ganz gesund wird …