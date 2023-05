Michael Schumacher: Jetzt verliert sein Bruder Ralf völlig die Fassung

Schuld daran war die Security, die vor allem mit den Fernsehteams extrem umgegangen ist. Doch was ist passiert?

Als das Rennen zu Ende war, wurden die drei Erstplatzierten Max Verstappen, Sergio Pérez und Fernando Alonso mit einem Wagen zur Siegerehrung gebracht. In dem Moment sperrte der Sicherheitsdienst einen Bereich ab und drängte Ralf und seinen Co-Moderator Peter Hardenacke grob zur Seite. Ein No Go für Ralf Schumacher. "Die sind ja Idioten", ließ er seinen Frust aus.

In seiner Kolumne für Sky legt der 47-Jährige nun nach. "So geht es einfach nicht. Die Security hat mich derart brutal rübergedrängt, was mir sehr weh getan hat", schreibt er ganz offen. Und weiter: "Wie eine Dampfwalze wurden wir in diesem Kanal auf die Seite gedrängt – und das mit einer hohen Brutalität." So etwas lässt sich der ehemalige Rennfahrer nicht gefallen. "Die Kratzer vergessen wir, aber so geht es einfach nicht", meint er weiter. Und er verlangt vor allem eines: "Ich erwarte da eine Entschuldigung. Viel wichtiger ist aber, dass so etwas nicht mehr vorkommt!"

