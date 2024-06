Michael Schumacher: Neue Details zum Erpressungsfall bekannt!

Familie Schumacher sollte Opfer einer Erpressung werden. Doch die Polizei ermittelte schnell und konnte die mutmaßlichen Täter fassen. Nun gibt Pressesprecher Wolf-Tilman Baumert ein weiteres Update zum Fall. Gegenüber RTL teilte er mit: "Einen 53 Jahre alten und einen 30 Jahre alten Mann, beide aus Wuppertal, wobei es sich um Vater und Sohn handelt. Die beiden Hauptbeschuldigten konnten ergriffen werden, und zwar im Bereich Hessen auf einem Supermarktparkplatz."

Ebenfalls verriet der Sprecher der Staatsanwaltschaft Details zum Tathergang: "Die Täter haben gegenüber Mitarbeitern in der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, über deren Nichtveröffentlichung die Familie ein erhebliches Interesse haben dürfte und zur Abwendung der Veröffentlichung der Daten im Darknet eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert. Als Nachweis, tatsächlich über entsprechende Dateien zu verfügen, hat man Proben davon an die Familie versandt."