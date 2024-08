Michael Schumacher: Neue traurige Details enthüllt

Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt nun in dem Erpressungsfall. Doch damit ist der Albtraum für Michael Schumacher und seine Familie längst nicht vorbei. Falls es zu einem Prozess kommt, könnte sein einstiger Angestellter vertrauliche Informationen vor Gericht auspacken. Fast noch schlimmer wäre es aber, wenn Markus F. sein Wissen gegenüber Mithäftlingen erwähnt. Damit wäre Schumi möglicherweise in der Schusslinie von weiteren Kriminellen. Ein furchtbarer Gedanke! Zum Glück hat Michael seine Familie an der Seite. Sie werden alles dafür tun, dass seine Privatsphäre weiterhin geschützt wird. Das haben sie immer.