Michael Schumacher: Neues Foto aufgetaucht! Sieht sein Gesicht heute so aus?

Viele treue Anhänger von Michael Schumacher haben die Hoffnung nie aufgegeben, dass sich die Rennsport-Legende eines Tages doch wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird.

Ähnlich geht es offenbar auch dem Digital-Künstler Hidreley Diao. Mit einem speziellen Programm gelingt es ihm, die Gesichter von Promis, die man lange nicht mehr gesehen hat, in die Gegenwart zu holen. Pünktlich zu Michael Schumachers Geburtstag am 3. Januar widmete er nun auch ihm eine Fotobearbeitung. "Michael Schumacher wird heute 54 Jahre alt. Es wäre ein großes Geschenk an seine Fans und seine Familie, wenn er plötzlich auf einer Pressekonferenz auftaucht und sagt: "Es geht mir gut!'", schrieb er zu dem Bild, das er bei Instagram postete.