Michael Schumacher: Neues Foto sorgt für Jubel

Neun lange Jahre ist es schon her, dass Schumi sich bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen zuzog. Und seitdem hüllt sich seine Familie in Schweigen, was den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende angeht. Das neue Instagram-Geburtstagsfoto des Ausnahmesportlers stammt aus seiner Zeit bei Mercedes zwischen 2010 bis 2013. Und es ist eine Aufnahme, die Ehefrau Corinna und die Kinder Gina und Mick sehr gefällt. Mick schrieb seinem Vater zudem eine sehr liebevolle Nachricht: "Happy Birthday dem besten Papa aller Zeiten. Ich liebe dich." Wie es ihm jedoch aktuell geht, dazu schweigen weiter alle.

Einzig Jean Todt, der frühere FIA-Chef und ein enger Freund der Familie, berichtete nun in einer Dokumentation: "Michael ist sehr aufmerksam. Er ist immer noch präsent in meinem Leben. Das bleibt auch, gleich in welcher Situation." Bleibt nur, auf ein weiteres Wunder zu hoffen...

Michael Schumacher: Jetzt packt seine Familie aus! Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: