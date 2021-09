Michael Schumacher: Schockierender Verdacht! Hätte sein tragischer Unfall verhindert werden können?

Was wurde aus...

Diese Nachricht erschüttert bis ins Mark ... Fast acht Jahre ist es nun her, dass Michael Schumacher (52) sich bei einem Ski-Unfall schwerste Kopfverletzungen zuzog. Seither hüllt sich seine Familie weitestgehend in Schweigen. Doch jetzt sprechen seine Frau Corinna (52) und die Kinder in einer bewegenden Dokumentation auf Netflix.