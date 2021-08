Michael Schumacher: Sensation bahnt sich an - Jetzt überschlagen sich die Ereignisse

Knapp 30 Jahre nach Schumachers Einstieg in die Formel 1 sollen private, bisher unveröffentlichte Videos Einblicke in seine Karriere und in sein Privatleben geben. „Dieser Film erzählt von beiden Welten“, verriet Michaels Managerin Sabine Kehm (56) vorab. „Er ist das Geschenk seiner Familie an den geliebten Ehemann und Vater.“ Aber auch an die Rennfahrer-Legende? Welche Geheimnisse Freunde und Verwandte mit den Millionen Fans teilen werden, ist natürlich noch streng geheim. Nur eine Hoffnung dürfte sich nicht erfüllen: Wer damit rechnet, endlich mehr über Michaels aktuellen Gesundheitszustand zu erfahren, wird wohl enttäuscht. Seit einem Ski-Unfall vor acht Jahren, bei dem sich der heute 52-Jährige schwerste Kopfverletzungen zuzog, befindet er sich in medizinischer Behandlung. Über weitere Details bewahrt die Familie weiter Stillschweigen – das dürfte sich auch in der Doku nicht ändern...