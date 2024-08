Michael Schumacher: Sicherheitsvorkehrungen auf Mallorca haben versagt! Seine Privatsphäre ist wieder in Gefahr

Entgegen allen Erwartungen konnte sie ungehindert das Wachhäuschen passieren. Keine Sicherheitskontrolle, niemand fragte nach dem Ziel. Vor Ort bot sich ein idyllisches Bild: Gärtner waren bei der Arbeit zu hören, ein Fenster schien einen Spalt offenzustehen, und man hatte den Eindruck, dass Michaels Sohn Mick (25) mit seiner Freundin Laila (23) dort sein könnte. Doch trotz der friedlichen Szenerie fehlte ein entscheidendes Detail. Das berühmte Anwesen der Schumachers, das eigentlich streng bewacht sein sollte, schien an diesem Tag nicht besonders gut gesichert zu sein. Erst nach etwa zehn Minuten traf der erste Wachmann ein und erkundigte sich aus dem Auto heraus nach dem Grund der Anwesenheit der Journalistin. Wegen einiger Fotos bat er höflich, diese zu löschen. Kurz darauf erschien ein weiterer Wachmann und bat freundlich, das Viertel zu verlassen. Aber die entscheidende Frage bleibt: Was, wenn statt einer harmlosen Reporterin ein Krimineller ungehindert Zutritt erhalten hätte? Gerade jetzt, mitten in den Vorbereitungen zu Gina Marias Traumhochzeit, erschüttert dieser Fall