Michael Schumacher: Sommer-Glück! Diese Fotos hätte niemand für möglich gehalten

Glücklich diejenigen, die bei diesen hochsommerlichen Temperaturen ihren Urlaub am Wasser verbringen. Mick (21) und Gina Maria Schumacher (23) sind solche Glückspilze. Die beiden Kinder von Michael Schumacher (51) können nicht nur im Familienanwesen am Genfer See in Gland die schönen Tage genießen, sondern auch im Feriendomizil auf Mallorca. Der Formel-2-Rennfahrer und die Westernreiterin vergnügen sich mit Jetski und Schwimmen.

Corinna Schumacher (51) hat vor drei Jahren ein Anwesen auf der Sonneninsel gekauft. Die Villa bei Port d’Antratx ist das ideale Ferienparadies für die ganze Familie. Das milde Klima, die frische Meeresbrise – beste Bedingungen sicherlich auch für Michael Schumacher, der sich noch immer von den Folgen seines schweren Ski-Unfalls Ende 2013 erholt. Ein Tapetenwechsel von seinem Zuhause am Genfer See auf die Baleareninsel ist da sicher eine Wohltat. Die Schumis vereint, um endlich wieder gemeinsam Spaß im Urlaub zu haben.

Gibt es ein Wiedersehen mit Michael Schumacher?

Seinem langjähriger Freund Jean Todt (74) gefällt die Vorstellung: „Ich hoffe, die Welt wird ihn wieder sehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin“, verbreitet er Zuversicht. Mutmachparolen, die sein einstiger Ferrari-Weggefährte nicht müde ist, in die Welt zu posaunen.