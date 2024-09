Michael Schumacher: Tochter Gina hat geheiratet! Jetzt äußert sich sein Ex-Manager

Gina-Maria Schumacher (27) ist unter der Haube! Die Tochter von Michael Schumacher (55) hat am Wochenende auf Mallorca ihren Partner Iain Bethke geheiratet. Zwar nicht unter den Gästen, aber trotzdem emotional dabei war, Michaels Ex-Manager Willi Weber (82). 23 Jahre war er an der Seite der Rennfahrer-Legende, Kontakt hat er zu der Familie schon lange keinen mehr. Wie emotional dieser Tag trotzdem für ihn war, hat der 82-Jährige jetzt in einem Interview mit "Bild" verraten.