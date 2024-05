Michael Schumacher & Willi Weber: Es begann mit einer Lüge! Die Wahrheit hinter dem Erfolg

Doch wie brachte Willi Weber seinen Schützling dann in die Formel 1? Die Antwort lautet: durch einen kleinen Trick! Neben der Circuit-de-Spa-Francorchamps in Belgien quartierte er sich und Michael Schumacher in einer Art Stundenhotel in der Nähe der Rennstrecke im Spätsommer 1991 ein. Wie Sport1 berichtet, gab es nur Pizza vom Lieferservice zum Abendessen. Warum all das? Willi Weber verfolgte einen Plan: Es galt, den Teamchef Eddie Jordan davon zu überzeugen, den jungen Schumi in das, durch die Verhaftung von Stammfahrer Bertrand Gachot, freigeworden Cockpit von Jordan und damit in die Formel 1 zu bekommen.

Willi Weber griff auf eine freche Lüge zurück, als Eddie Jordan Willi bezüglich Michael Schumacher fragte: "Kennt er denn die Strecke?" Der Manager des Nachwuchs-Talents antwortete darauf flunkernd: "Spa ist Michaels Wohnzimmer." Und das, obwohl Michael damals noch nie die Rennstrecke in den Ardennen gefahren war. Am 25. August 1991, feierte Michael Schumacher dann mit Jordan sein Formel-1-Debüt in Spa.