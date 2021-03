Michael Stein: Der Schlagerstar ist tot

Michael Stein, der am 7. August 1956 in Wolfen geboren wurde, konnte sich in den 1980er Jahren zu einer festen Größe der deutschen Schlagerwelt etablieren. Mit seinem Kult-Hit "Die Sonne scheint für mich nicht mehr" schaffte es Michael Stein 1984 auf Platz drei der "ZDF-Hitparade". Weitere Erfolgs-Hits des Sängers waren "Sandy Goodbye" oder "Adios Marlena". Im Jahr 1987 erschien sein Debüt-Album "Meine Träume mit dir". Nach über 30 Jahren veröffentlichte der Sänger 2018 sein zweites Album "Noch mal aus Träumen Leben machen". Nun müssen seine Fans sich für immer von dem Schlageridol verabschieden.