Yaphet Kotto: Der "James Bond"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Yaphet

"Ich bin in tiefer Trauer und immer noch geschockt über den Tod meines Ehemannes", verkündet Tessie. "Ein guter Mann, ein guter Vater und ein toller Mensch – sehr selten zu finden." Die beiden gaben sich 1998 das Ja-Wort. Neben seiner Frau hinterlässt Yaphet außerdem fünf Kinder aus früheren Ehen.

Yaphet spielte in dem James-Bond-Film "Leben und sterben lassen" den Bösewichten "Mr. Big". Nach seinem Durchbruch war er in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, darunter beispielsweise "Der Tiger – Die Stunde des Infernos" und "Freddy’s Finale – Nightmare on Elm Street 6". Wie seine Frau verrät, hatte er vor seinem Tod noch viele Projekte vor sich gehabt. Offenbar hatte der Schauspieler eine Buchveröffentlichung geplant und mehrere Filmangebote erhalten.